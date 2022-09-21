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Окупанти обстріляли село в Сумській області: пошкоджено житлові будинки

Фото: окупанти обстріляли село в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 21 вересня, російські окупанти обстріляли село Волфино (Сумська область). Пошкоджено будинки мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, до житлових будинків Волфино прилетіли 10 ворожих мін. Три будинки були пошкоджені від розривів снарядів, ще один будинок - згорів.

Живицький наголосив, що попередньо жертв у результаті атак росіян немає. При цьому ще уточнюються масштаби руйнувань.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні російські військові також завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Харківську область , внаслідок чого було пошкоджено Чугуївську греблю.

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Сумська областьВійна Росії проти України