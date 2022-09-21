Оккупанты обстреляли село в Сумской области: повреждены жилые дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, в жилые дома Волфино прилетели 10 вражеских мин. Три здания были повреждены от разрывов снарядов, еще один дом - сгорел.

Живицкий отметил, что предварительно жертв в результате атак россиян нет. При этом еще уточняются масштабы разрушений.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)