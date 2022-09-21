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Оккупанты обстреляли село в Сумской области: повреждены жилые дома

Фото: оккупанты обстреляли село в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли село Волфино (Сумская область). Повреждены дома мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в жилые дома Волфино прилетели 10 вражеских мин. Три здания были повреждены от разрывов снарядов, еще один дом - сгорел.

Живицкий отметил, что предварительно жертв в результате атак россиян нет. При этом еще уточняются масштабы разрушений.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня российские военные также нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего была повреждена Чугуевская дамба.

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