Оккупанты обстреляли село под Купянском и устроили масштабный лесной пожар (фото)
Российская армия сегодня, 3 апреля, ударила по селу под Купянском в Харьковской области. Из-за этого вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня днем враг нанес обстрелы прифронтовым населенным пунктам Купянского района", - говорится в сообщении.
В результате ударов произошел масштабный низовой пожар хвойной подстилки соснового леса на окраине села Колесниковка Куриловской громады.
Фото: Пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Общая площадь пожара составила более 9 га. В 17:00 силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.
Россияне обстреливают населенные пункты в Украине
Российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона.
Также в результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения.
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