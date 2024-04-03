Оккупанты обстреляли село под Купянском и устроили масштабный лесной пожар (фото)

Российская армия сегодня, 3 апреля, ударила по селу под Купянском в Харьковской области. Из-за этого вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Общая площадь пожара составила более 9 га. В 17:00 силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

В результате ударов произошел масштабный низовой пожар хвойной подстилки соснового леса на окраине села Колесниковка Куриловской громады.

"Сегодня днем враг нанес обстрелы прифронтовым населенным пунктам Купянского района", - говорится в сообщении.

Российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона.

Также в результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения.

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