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Нічні удари РФ по Селидовому і Миколаївці: поліція показала наслідки обстрілів

Середа 03 квітня 2024 16:22
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Нічні удари РФ по Селидовому і Миколаївці: поліція показала наслідки обстрілів Фото: наслідки російських обстрілів Селидового і Миколаївки (npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У результаті нічних російських ракетних і бомбових ударів по Селидовому і Миколаївці Донецької області було зафіксовано понад 50 руйнувань і 3 людини отримали поранення. З'явилося відео і фото наслідків обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Поранені були у Миколаївці, а в Селидовому обійшлося без постраждалих.

Бомбові удари по Миколаївці

Як уточнили в правоохоронних органах, на житловий сектор Миколаївки війська РФ скинули 4 плануючі авіабомби (УМПБ-Д30СМ). Це сталося вчора близько 21.40.

"Внаслідок атаки травмовано цивільних мешканців: 47-річну жінку й двох чоловіків віком 43 та 57 років. Поранених доставлено до лікарні", - передали в поліції.

У місті були пошкоджені:

  • багатоквартирні та приватні будинки,
  • готель,
  • адміністративна будівля,
  • транспортна зупинка,
  • автомобілі.

"У перші хвилини після удару допомогу людям надавали поліцейські офіцери Миколаївської громади", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Селидовому

По місту Селидове російські окупанти вдарили вночі 5 ракетами "С-300". В результаті ворожого обстрілу у населеному пункті були пошкоджені:

  • 20 житлових будинків,
  • 7 адмінбудівель,
  • 5 приватних гаражів.

"Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація - ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - розповіли в поліції.

Наслідки російських обстрілів Селидового і Миколаївки у ніч проти 3 квітня (фото: npu.gov.ua)

Евакуація в Донецькій області

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, в регіоні триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів, по яких регулярно завдають ударів російські загарбники.

Зокрема, за його словами, у Часовому Ярі досі залишається 775 жителів.

Поранені робітники ТЕС у Миколаївці

Раніше повідомлялося, що в результаті нічного російського обстрілу міста Миколаївка Донецької області, який є містом-супутником Слов'янської ТЕС, поранення отримали три співробітники станції.

Як додали в ОВА, постраждалі були доставлені в лікарню.

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