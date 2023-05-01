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Окупанти обстріляли село у Куп'янському районі: є поранений

Фото: окупанти обстріляли село Кучерівка Куп'янського району Харківської області 1 травня (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Опівдні у понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні, 1 травня, близько 12:00 ворожа армія здійснила обстріл с. Кучерівка Куп’янського району", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, зруйновано приватний будинок та поранено його власника - 65-річного чоловіка.

"Наразі постраждалого ушпиталено, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється", - додали в прокуратурі.

Як повідомлялося, під час обстрілу Куп'янська Харківської області російські окупанти пошкодили медичний заклад та автомобіль лікарів.

Нагадаємо, зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.

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