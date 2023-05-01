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Оккупанты обстреляли село в Купянском районе: есть раненый

Фото: оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области 1 мая (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

В полдень в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Сегодня, 1 мая, около 12:00 вражеская армия произвела обстрел с. Кучеровка Купянского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, разрушен частный дом и ранен его владелец - 65-летний мужчина.

"Пострадавший госпитализирован, тяжесть полученных им ранений устанавливается", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, при обстреле Купянска Харьковской области российские оккупанты повредили медицинское учреждение и автомобиль врачей.

Напомним, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.

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