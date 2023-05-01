Обстріл Куп'янська: пошкоджено медзаклад та автомобіль лікарів
Під час обстрілу Куп'янська Харківської області російські окупанти пошкодили медичний заклад та автомобіль лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків", - розповів він.
Також, за його словами, пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.
Синєгубов додав, що через обстріли у с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував очільник регіону.
Як повідомлялось, зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.
Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року.
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