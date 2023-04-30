Окупанти зранку з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська: почалися пожежі
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.. Зокрема, вже зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська", - розповів він.
За словами Синєгубова, пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі.
"Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував очільник регіону.
Як повідомлялося, у середу, 26 квітня, російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.
Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.
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