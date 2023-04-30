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Окупанти зранку з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська: почалися пожежі

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Харків, Неділя 30 квітня 2023 08:42
Окупанти зранку з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська: почалися пожежі Фото: окупанти з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська Харківської області 30 квітня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.. Зокрема, вже зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська", - розповів він.

За словами Синєгубова, пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі.

"Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував очільник регіону.

Як повідомлялося, у середу, 26 квітня, російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.

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