Окупанти зранку з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська: почалися пожежі

Фото: окупанти з РСЗВ вдарили по центру Куп'янська Харківської області 30 квітня (t.me/synegubov)

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.. Зокрема, вже зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.