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Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є загиблий і руйнування

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 25 липня, знову обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Близько 14:00 російські війська обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель. На місці працюють медики та правоохоронці.

"Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди", - додали у прокуратурі.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби та артилерію.

Сьогодні вдень росіяни атакували Херсонську область. Під обстріл потрапили село Токарівка та Комишани. Внаслідок чого одна жінка загинула, інша - отримала поранення.

У понеділок ввечері, 24 липня, російські війська вкотре атакували Херсонську область. Під артилерійський обстріл потрапило місто Берислав, дві жительки отримали поранення.

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