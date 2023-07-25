Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: есть погибший и разрушения

"Около 14:00 российские войска обстреляли село в Дарьевской общине Херсонского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель. На месте работают медики и правоохранители.

"Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Сегодня днем россияне атаковали Херсонскую область. Под обстрел попали село Токаревка и Камышаны. В результате чего одна женщина погибла, другая - получила ранения.

В понедельник вечером, 24 июля, российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под артиллерийский обстрел попал город Берислав, две жительницы получили ранения.