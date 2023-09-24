Окупанти обстріляли село в Донецькій області, загинула жінка

Представниця прокуратури зазначила, що, за попередніми даними, цей удар був здійснений окупантами в суботу, 23 вересня, із застосуванням ствольної артилерії.

Жертвою ворожого обстрілу стала 74-річна жінка. Вона отримала проникаюче поранення у грудну клітину, яке стало фатальним.

Село Єлизаветівка на Донеччині потрапило під ворожий обстріл (фото: скрін google.com/maps)

Крім того, у прокуратурі додали, що цього ж дня близько 15.42 під вогонь інтервентів потрапила й Авдіївка. Цього разу противник, ймовірно, використав для ударів по населеному пункту РСЗВ "Град".

Внаслідок обстрілів один зі снарядів поцілив у Авдіївці біля багатоповерхівки, внаслідок чого 44-річний місцевий житель отримав осколкове поранення.

"Йому надано кваліфіковану медичну допомогу", - додала Мєдвєдєва.

Донецька прокуратура відкрила за всіма фактами ворожих обстрілів кримінальні провадження за статтею 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині - тоді поранення отримали 13 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.