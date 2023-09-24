Окупанти обстріляли село в Донецькій області, загинула жінка

Російські загарбники продовжують вести вогонь по населених пунктах Донецької області - внаслідок чергового обстрілу в селі Єлизаветівка Покровського району загинула жінка.
Про це заявила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Донбас".
Представниця прокуратури зазначила, що, за попередніми даними, цей удар був здійснений окупантами в суботу, 23 вересня, із застосуванням ствольної артилерії.
Жертвою ворожого обстрілу стала 74-річна жінка. Вона отримала проникаюче поранення у грудну клітину, яке стало фатальним.
Село Єлизаветівка на Донеччині потрапило під ворожий обстріл (фото: скрін google.com/maps)
Крім того, у прокуратурі додали, що цього ж дня близько 15.42 під вогонь інтервентів потрапила й Авдіївка. Цього разу противник, ймовірно, використав для ударів по населеному пункту РСЗВ "Град".
Внаслідок обстрілів один зі снарядів поцілив у Авдіївці біля багатоповерхівки, внаслідок чого 44-річний місцевий житель отримав осколкове поранення.
"Йому надано кваліфіковану медичну допомогу", - додала Мєдвєдєва.
Донецька прокуратура відкрила за всіма фактами ворожих обстрілів кримінальні провадження за статтею 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).
Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.
Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині - тоді поранення отримали 13 людей.
Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.
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