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Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, погибла женщина

Фото: российские военные обстреляли село Елизаветовка (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики продолжают вести огонь по населенным пунктам Донецкой области - в результате очередного обстрела в селе Елизаветовка Покровского района погибла женщина.

Об этом завила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".

Представитель прокуратуры отметила, что, по предварительным данным, этот удар был совершен оккупантами в субботу, 23 сентября, с применением ствольной артиллерии.

Жертвой вражеского обстрела стала 74-летняя женщина. Она получила проникающее ранение в грудную клетку, которое стало фатальным.

Село Елизаветовка Донецкой области попало под вражеский обстрел (фото: скрин google.com/maps)

Кроме того, в прокуратуре добавили, что в этот же день около 15:42 под огонь интервентов попала и Авдеевка. В этот раз противник, вероятно, использовал для ударов по населенному пункту РСЗО "Град".

В результате обстрелов один из снарядов попал в Авдеевке возле многоэтажки, вследствие чего 44-летний местный житель получил осколочное ранение.

"Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавила Медведева.

Донецкая прокуратура открыла по всем фактам вражеских обстрелов уголовные производства по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово Донецкой области - тогда ранения получили 13 человек.

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в пгт Северное. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

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