Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Так, з 10:15 до 10:30 окупанти з міномета 120 мм били по району н.п. Бояро-Лежачі.

При цьому близько 10:08 росіяни обстрілювали з вертольота район н.п. Червоний Хутір.

У період з 11:20 до 11:40 війська РФ зі ствольної артилерії завдавали ударів по району н.п. Залізний Міст. Попередньо, в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку і господарської будівлі в приватному домоволодінні.

Крім цього, з 12:35 до 13:19 противник зі ствольної артилерії завдавав ударів у районі н.п. Тимоновичі.

Крім того, з 13:10 до 13:15 ворог із міномета 120 мм обстрілював район н.п. Хренівка.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти почали частіше обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області.

Також у ніч проти 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.