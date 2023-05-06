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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 травня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Загалом зафіксовано понад 30 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, з 10:15 до 10:30 окупанти з міномета 120 мм били по району н.п. Бояро-Лежачі.

При цьому близько 10:08 росіяни обстрілювали з вертольота район н.п. Червоний Хутір.

У період з 11:20 до 11:40 війська РФ зі ствольної артилерії завдавали ударів по району н.п. Залізний Міст. Попередньо, в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку і господарської будівлі в приватному домоволодінні.

Крім цього, з 12:35 до 13:19 противник зі ствольної артилерії завдавав ударів у районі н.п. Тимоновичі.

Крім того, з 13:10 до 13:15 ворог із міномета 120 мм обстрілював район н.п. Хренівка.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти почали частіше обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області.

Також у ніч проти 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.

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