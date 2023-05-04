Окупанти скинули авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області: є жертва та 3 поранених

Вночі у середу, 3 травня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".