ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти скинули авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області: є жертва та 3 поранених

Новость на русском →
Суми, Четвер 04 травня 2023 09:54
Окупанти скинули авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області: є жертва та 3 поранених Фото: окупанти скинули авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у середу, 3 травня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Близько 23:10 зафіксовано 1 прихід, ймовірно керована авіабомба, в районі н.п. Іванівка Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 будівель різного призначення, при чому одна з них - будівля місцевого закладу освіти.

"Загинула 1 цивільна особа жінка похилого віку та 3 чоловіків отримали поранення", - додали в ОК.

Як повідомлялося, останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

Нагадаємо, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових