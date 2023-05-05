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Окупанти в чергове обстріляли кордон Чернігівської області

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Чернігівська область, П'ятниця 05 травня 2023 21:33
Окупанти в чергове обстріляли кордон Чернігівської області Фото: окупанти в чергове обстріляли кордон Чернігівської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень п'ятниці, 5 травня, російські військові в черговий раз обстріляли північне прикордоння. Постраждала Чернігівська область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 20:00 5 травня російські війська ще 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області", - сказано в повідомленні.

Так, з 13:05 до 13:40 зафіксовано 22 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Блешня.

З 15:11 до 15:32 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Леонівка. Також там був обстріл з 16:15 до 17:00 зафіксовано 9 приходів, ймовірно з міномет 120 мм.

Близько 17:11 окупанти втретє обстріляли кордон в районі населеного пункту Леонівка. Там зафіксовано 4 приходи, ймовірно НАР з гвинтокрилу.

З 17:54 до 17:56 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномет 120 мм, в районі населеного пункту Залізний Міст.

З 19:13 до 19:15 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила" - доповіли у відомстві.

Як повідомлялося, останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

Нагадаємо, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

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