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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Фото: Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 мая, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Всего зафиксировано более 30 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, с 10:15 до 10:30 оккупанты из миномета 120 мм били по району н.п. Бояро-Лежачи.

При этом около 10:08 россияне обстреливали из вертолета район н.п. Красный Хутор.

В период с 11:20 до 11:40 войска РФ из ствольной артиллерии наносили удары по району н.п. Железный Мост. Предварительно, в результате вражеского обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в частном домовладении.

Помимо этого с 12:35 до 13:19 противник из ствольной артиллерии наносил удары в районе н.п. Тимоновичи.

Кроме того, с 13:10 до 13:15 враг из миномета 120 мм обстреливал район н.п. Хреновка.

Во всех случаях информация о потерях среди местного населения не поступала.

Напомним, в последнее время российские оккупанты стали чаще обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Также в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.

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