Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів

У вівторок, 21 березня, росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

"Станом на 20:00 зафіксовано три обстріли російськими військами прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в понеділок, 20 березня, російські військові атакували три громади у Сумській області.

Крім того, 19 березня росіяни обстріляли Сумську область із мінометів.

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