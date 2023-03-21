Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов

Во вторник, 21 марта, россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

"По состоянию на 20:00 зафиксированы три обстрела российскими войсками приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, российские военные атаковали три общины в Сумской области.

Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.

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