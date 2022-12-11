UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області: постраждав житловий будинок

Фото: окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 11 грудня, обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів", - зазначив Живицький.

Крім того, згодом ще 13 хв розірвалися біля кордону з Російською Федерацією. Сьогоднішні обстріли пошкодили приватний будинок. На щастя, потерпілих від ударів не було.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдень 10 грудня понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

Крім того, російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьОбстрілВторгнення Росії до України