RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области: пострадал жилой дом

Фото: оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 11 декабря, обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных деревень. Было 6 прилетов", - отметил Живицкий.

Кроме того, позже еще 13 мин разорвались у границы с Российской Федерацией. Сегодняшние обстрелы повредили частный дом. К счастью, пострадавших в результате ударов не было.

Ранее сообщалось, что российские военные днем 10 декабря более 15 раз обстреляли две громады Сумской области.

Кроме того, российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьОбстрілВторжение России в Украину