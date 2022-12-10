Окупанти вчора вдарили із С-300 по Сумській області: в ОВА назвали наслідки
Російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі", - розповів він.
Нагадаємо, 8 грудня росіяни завдали чергових ударів по прикордонних територіях Сумської області. У регіоні було зафіксовано понад п'ятдесят прильотів.
Крім того, днями російські загарбники обстріляли ферму на Сумщині. Внаслідок атаки загинули тварини.
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