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Окупанти вчора вдарили із С-300 по Сумській області: в ОВА назвали наслідки

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Сумська область, Субота 10 грудня 2022 10:19
Окупанти вчора вдарили із С-300 по Сумській області: в ОВА назвали наслідки Фото: окупанти вчора вдарили із С-300 по Сумській області (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі", - розповів він.

Нагадаємо, 8 грудня росіяни завдали чергових ударів по прикордонних територіях Сумської області. У регіоні було зафіксовано понад п'ятдесят прильотів.

Крім того, днями російські загарбники обстріляли ферму на Сумщині. Внаслідок атаки загинули тварини.

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Війна в Україні Сумська область ракетный удар
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