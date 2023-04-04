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Окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області: є пошкодження

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 квітня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни обстріляли три територіальні громади Сумської області: Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську.

В Краснопільській громаді внаслідок скидання за допомогою БПЛА двох боєприпасів типу ВОГ по одному із сіл Краснопільської громади одна цивільна особа отримала поранення. Крім того, в громаді пошкоджено торгівельний заклад.

Білопільську громаду, за даними ОВА, росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів - 49 прильотів, 58 пострілів було зафіксовано з автоматичного гранатомету та 10 черг було випущено по громаді з кулемету.

По Середино-Будській громаді з території РФ було здійснено мінометний обстріл, загалом за добу було зафіксовано 15 прильотів. Внаслідок ворожого обстрілу в громаді пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Нагадаємо, сьогодні, російські війська обстріляли з мінометів Чернігівську область.

Крім того, в ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

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