Окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області: є пошкодження

Протягом дня росіяни обстріляли три територіальні громади Сумської області: Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську.

В Краснопільській громаді внаслідок скидання за допомогою БПЛА двох боєприпасів типу ВОГ по одному із сіл Краснопільської громади одна цивільна особа отримала поранення. Крім того, в громаді пошкоджено торгівельний заклад.

Білопільську громаду, за даними ОВА, росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів - 49 прильотів, 58 пострілів було зафіксовано з автоматичного гранатомету та 10 черг було випущено по громаді з кулемету.

По Середино-Будській громаді з території РФ було здійснено мінометний обстріл, загалом за добу було зафіксовано 15 прильотів. Внаслідок ворожого обстрілу в громаді пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Нагадаємо, сьогодні, російські війська обстріляли з мінометів Чернігівську область.

Крім того, в ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

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