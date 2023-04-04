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Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области: есть повреждения

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 апреля, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

В течение дня россияне обстреляли три территориальных общества Сумской области: Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую.

В Краснопольской общине в результате сброса с помощью БПЛА двух боеприпасов типа ВОГ по одному из сел Краснопольского общества один гражданский получил ранение. Кроме того, в общине повреждено торговое заведение.

Белопольскую общину, по данным ОВА, россияне обстреливали практически в течение всего дня: били из минометов - 49 прилетов, 58 выстрелов было зафиксировано из автоматического гранатомета и 10 очередей было выпущено по общине из пулемета.

По Середино-Будской общине с территории РФ был произведен минометный обстрел, всего за сутки было зафиксировано 15 прилетов. В результате вражеского обстрела в общине повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли из минометов Черниговскую область.

Кроме того, в ночь на 4 апреля войска РФ обстреляли две общины Сумской области, в результате чего получили ранения три человека.

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