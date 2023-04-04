ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області: є пошкодження

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 04 квітня 2023 21:41
Окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області: є пошкодження Фото: росіяни обстріляли Сумську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 квітня, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни обстріляли три територіальні громади Сумської області: Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську.

В Краснопільській громаді внаслідок скидання за допомогою БПЛА двох боєприпасів типу ВОГ по одному із сіл Краснопільської громади одна цивільна особа отримала поранення. Крім того, в громаді пошкоджено торгівельний заклад.

Білопільську громаду, за даними ОВА, росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів - 49 прильотів, 58 пострілів було зафіксовано з автоматичного гранатомету та 10 черг було випущено по громаді з кулемету.

По Середино-Будській громаді з території РФ було здійснено мінометний обстріл, загалом за добу було зафіксовано 15 прильотів. Внаслідок ворожого обстрілу в громаді пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Нагадаємо, сьогодні, російські війська обстріляли з мінометів Чернігівську область.

Крім того, в ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну