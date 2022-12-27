Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (фото)

Сьогодні, 27 грудня, жителі Херсону неодноразово чули вибухи. В наслідок одного з сьогоднішніх обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка у Telegram.
"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини", - написав Тимошенко.
Він додав, що до атаки лікарі встигли завершити операцію кесаревого розтину. Тимошенко повідомив, що наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів.
"Дивом ніхто не постраждав", - уточнив заступник керівника ОП.
РБК-Україна повідомляло, що вчора, 26 грудня, окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.