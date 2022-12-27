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Оккупанты обстреляли роддом в Херсоне (фото)

Фото: оккупанты обстреляли роддом в Херсоне (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 декабря, жители Херсона неоднократно слышали взрывы. В результате одного из сегодняшних обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка", - написал Тимошенко.

Он добавил, что до атаки врачи успели завершить операцию кесарева сечения. Тимошенко сообщил, что в настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.

"Чудом никто не пострадал", - уточнил замруководителя ОП.

РБК-Украина сообщало, что вчера, 26 декабря, кафиры 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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Война России против УкраиныХерсонОбстріл