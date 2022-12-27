В Херсоні пролунали вибухи

Фото: в Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)

У Херсоні вкотре за день чують вибухи. Про їхні причини поки що нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Cуспільне".

Повітряна тривога в місті наразі не оголошена. Попередні вибухи чули містяни сьогодні близько 15 години дня.