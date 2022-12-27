В Херсоні пролунали вибухи
Фото: в Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
У Херсоні вкотре за день чують вибухи. Про їхні причини поки що нічого не відомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Cуспільне".
Повітряна тривога в місті наразі не оголошена.
Попередні вибухи чули містяни сьогодні близько 15 години дня.
Нагадаємо, вчора російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.
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