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В Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 18:00
В Херсоні пролунали вибухи Фото: в Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Херсоні вкотре за день чують вибухи. Про їхні причини поки що нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Cуспільне".

Повітряна тривога в місті наразі не оголошена.

Попередні вибухи чули містяни сьогодні близько 15 години дня.

Нагадаємо, вчора російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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Херсон Вибух Обстріл Війна Росії проти України
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