Окупанти обстріляли Покровськ Донецької області: серед поранених дитина

"Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитину 2011 року народження у неї поранено стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк", - заявив Добряк.

За його словами, війська РФ обстріляли приватний сектор міста о 21.20. Він також наголосив, що Покровськ, ймовірно, був обстріляний з використанням крилатої ракети.

Обстріли Покровська Донецької області

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Покровський район Донецької області. Так, у неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС, внаслідок чого Покровський район Донецької області залишився без електропостачання.

Також російські війська в ніч на 18 лютого завдали ракетного удару по Покровську. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та центральну площу міста.