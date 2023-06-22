RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области: среди раненых ребенок

Фото: оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области вчера вечером, 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек сильно испугался", - заявил Добряк.

По его словам, войска РФ обстреляли частный сектор города в 21:20. Он также подчеркнул, что Покровск, вероятно, был обстрелян с использованием крылатой ракеты.

Обстрелы Покровска Донецкой области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливают Покровский район Донецкой области. Так, в воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС, в результате чего Покровский район Донецкой области остался без электроснабжения.

Также российские войска в ночь на 18 февраля нанесли ракетный удар по Покровску. Вследствие атаки повреждены жилые дома, учебные учреждения и центральная площадь города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскДонецкая областьракетный ударВторжение России в Украину