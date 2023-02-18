Окупанти вночі завдали ракетного удару по Покровську: в ОВА показали руйнування
Російські війська в ніч проти 18 лютого завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та центральну площу міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.
"Напередодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську. На щастя, обійшлося без жертв, проте є руйнування: пошкоджено 6 житлових будинків, 3 освітні установи та центральну площу", - написав він.
Кириленко розповів, що всього минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донецької області, ще п'ять осіб отримали поранення.
Нагадаємо, вранці 18 лютого російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.
Також у суботу російські війська вдалися до чергової ракетної атаки на Україну.
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