ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Покровську: в ОВА показали руйнування

Новость на русском →
Донецька область, Субота 18 лютого 2023 10:38
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Покровську: в ОВА показали руйнування Фото: окупанти вночі завдали ракетного удару по Покровську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 18 лютого завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та центральну площу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.

"Напередодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську. На щастя, обійшлося без жертв, проте є руйнування: пошкоджено 6 житлових будинків, 3 освітні установи та центральну площу", - написав він.

Кириленко розповів, що всього минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донецької області, ще п'ять осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Також у суботу російські війська вдалися до чергової ракетної атаки на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде