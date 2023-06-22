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Окупанти обстріляли Оріхівську громаду в Запорізькій області: є поранені

Фото: Обстріл Запорізької області (t.me/police_zp_news)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові за добу обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Запорізькій області.

"21 червня правоохоронці зафіксували 27 повідомлень про руйнування у 22 населених пунктах - Гуляйполі, Оріхові, Преображенці, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Новоандріївці, Чарівному, Червоному, Білогір’ю, Гуляйпільському, Темирівці, Малинівці, Ольгівському, Новоіванівці, Полтавці, Степовому, П'ятихатках, Степногірську, Павлівці, Малих Щербаках, Червонодніпровці", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Оріхівському напрямку

Зазначається, що напруженою залишається ситуація в Оріхівській громаді. У Преображенці внаслідок авіаційної атаки пошкоджені домівки та автівки місцевого населення, деякі житлові будинки повністю знищені. Значних пошкоджень зазнала територія фермерського господарства.

"У результаті обстрілу села з осколковими пораненнями верхніх кінцівок госпіталізовано двох місцевих - 84-річного чоловіка та 54-річну жінку. Також до лікарні доставлено ще одну постраждалу - жінка отримала травму голови під час обстрілу Оріхова", - повідомили у поліції.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхали 280 тисяч людей. Нині у частині, яку контролює Україна, проживає понад півмільйона людей.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

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