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Оккупанты обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть раненые

Фото: Обстрел Запорожской области (t.me/police_zp_news)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные за сутки обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. Вследствие вражеских ударов пострадало три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

"21 июня правоохранители зафиксировали 27 сообщений о разрушениях в 22 населенных пунктах - Гуляйполе, Орехове, Преображенке, Железнодорожном, Новодаровке, Левадном, Новоандреевке, Волшебном, Красном, Белогорье, Гуляйпольском, Темировке, Малиновке, Ольговском, Новоивановке, Полтавке, Степном, Пятихатках, Степногорске, Павловке, Малых Щербаках, Червоноднепровке", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ореховском направлении

Отмечается, что напряженной остается ситуация в Ореховской громаде. В Преображенке в результате авиационной атаки повреждены дома и машины местного населения, некоторые жилые дома полностью уничтожены. Значительные повреждения получила территория фермерского хозяйства.

"В результате обстрела села с осколочными ранениями верхних конечностей госпитализированы двое местных - 84-летний мужчина и 54-летняя женщина. Также в больницу доставлена еще одна пострадавшая - женщина получила травму головы во время обстрела Орехова", - сообщили в полиции.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области уехали 280 тысяч человек. Сейчас в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

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