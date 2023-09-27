Окупанти обстріляли Нікопольський район: сталася пожежа, є постраждалі

Під удари окупантів потрапили Нікополь та Мирівська громада.

"Постраждали двоє людей - чоловіки 44 і 68 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів чиновник.

Які наслідки обстрілів:

зайнялася двоповерхова будівля, при цьому пожежа вже була приборкана;

пошкоджено приватне підприємство;

були побиті 4 господарські будівлі, причому одна з них - знищена вщент;

також було пошкоджено 6 приватних будинків, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області вночі 27 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та району Дніпропетровської області

Російські загарбники завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Нагадаємо, що 24 вересня війська РФ обстріляли Нікопольський район, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.

Перед цим, 23 вересня, окупанти шість разів за день били по Нікополю та району з артилерії та безпілотників. Тоді внаслідок ворожих атак також були поранені, у тому числі й дитина.