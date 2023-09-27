Окупанти обстріляли Нікопольський район: сталася пожежа, є постраждалі

Російські окупанти знов обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Противник для ударів по населених пунктах цієї ночі застосовував важку артилерію, і внаслідок атак є пошкодження будівель, а також - постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисака.
Під удари окупантів потрапили Нікополь та Мирівська громада.
"Постраждали двоє людей - чоловіки 44 і 68 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів чиновник.
Які наслідки обстрілів:
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області вночі 27 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські загарбники завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.
Нагадаємо, що 24 вересня війська РФ обстріляли Нікопольський район, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.
Перед цим, 23 вересня, окупанти шість разів за день били по Нікополю та району з артилерії та безпілотників. Тоді внаслідок ворожих атак також були поранені, у тому числі й дитина.
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