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Оккупанты обстреляли Никопольский район: произошел пожар, есть пострадавшие

Фото: в результате обстрелов Днепропетровской области есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Противник для ударов по населенным пунктам этой ночью применял тяжелую артиллерию, и в результате атак есть повреждения зданий, а также - пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысака.

Под удары оккупантов попали Никополь и Мировская община.

"Пострадали два человека - мужчины 44 и 68 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал чиновник.

Какие последствия обстрелов:

  • загорелось двухэтажное здание, при этом пожар уже был потушен;
  • повреждено частное предприятие;
  • были побиты 4 хозяйственные постройки, причем одно из них - уничтожено до основания;
  • также были повреждены 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.
 

Последствия вражеских обстрелов Никопольского района Дныпропетровской области ночью 27 сентября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и района Днепропетровской области

Российские захватчики наносят удары по населенным пунктам Днепропетровской области почти ежедневно. Чаще всего под атаку попадает Никопольский район.

Так, напомним, что 24 сентября войска РФ обстреляли Никопольский район, применяя для атак артиллерию, а также беспилотник, с которого сбросили боеприпас. В результате вражеских атак был ранен местный житель.

Перед этим, 23 сентября, оккупанты шесть раз за день били по Никополю и району из артиллерии и беспилотников. Тогда в результате вражеских атак также были раненые, в том числе и ребенок.

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НикопольДнепропетровская область