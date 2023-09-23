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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, поранена дитина

Нікополь, Субота 23 вересня 2023 20:23
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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, поранена дитина Фото: Обстріл Нікополя окупантами 23 вересня (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: РБК-Україна

Російські терористи шість разів за день атакували Нікополь та громади Дніпропетровської області. Є поранені, в тому числі і дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в Telegram.

За день ворог атакував Нікополь та район шість разів з артилерії та безпілотників. Є поранені, серед них - дитина.

"У Першотравневій громаді здетонував ворожий боєприпас, постраждав 12-річний хлопчик. Він у важкому стані в лікарні. Медики роблять усе можливе", - повідомив голова облради.

Обстрілами у громаді пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.

"Двічі вдарили і по Нікополю. Травмовано 37-річного чоловіка. Стан - задовільний", - повідомив Лукашук.

Фото: Обстріл Нікополя окупантами 23 вересня (t.me/mykola_lukashuk)

Обстріли Дніпропетровської області

Вночі у Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про запуски дронів-камікадзе. Вибухи в Дніпропетровській області сталися о п'ятій ранку. Зафіксовано щонайменше п'ять вибухів у Дніпрі. Над обласним центром збили 12 "Шахедів" - уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

Також вночі окупанти скинули боєприпас з безпілотника на Марганець, а з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Потрощені 10 будинків, в одному з них загорівся дах. Вогонь загасили, минулося без постраждалих.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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