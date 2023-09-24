ua en ru
Нд, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували Нікопольський район із безпілотників та артилерії, є поранений

Неділя 24 вересня 2023 07:54
UA EN RU
Окупанти атакували Нікопольський район із безпілотників та артилерії, є поранений Ілюстративне фото: у Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Потерпілому - 25 років, уточнив чиновник, його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

"Стан важкий", - розповів голова ОВА.

Також він назвав наслідки ворожих ударів по населених пунктах:

  • У Нікополі було пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок.
  • У Червоногригорівській громаді снаряди окупантів пошкодили 4 приватні будинки, авто, лінії електропередач.

Також російські війська в ніч проти 24 вересня обстрілювали Мирівську та Покровську сільські громади. Наразі наслідки так уточнюються, додав чиновник.

Наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські обстріли Дніпропетровської області

Війська РФ завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Так, наприклад, 23 вересня окупанти шість разів за день били по Нікополю та району з артилерії та безпілотників. Тоді внаслідок ворожих атак також були поранені, зокрема й дитина.

Перед цим вночі окупанти скинули боєприпас з безпілотника на Марганець, а з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Потрощені 10 будинків, в одному з них загорівся дах. Вогонь загасили, минулося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою