Окупанти атакували Нікопольський район із безпілотників та артилерії, є поранений

Російські окупанти цієї ночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

Потерпілому - 25 років, уточнив чиновник, його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

"Стан важкий", - розповів голова ОВА.

Також він назвав наслідки ворожих ударів по населених пунктах:

У Нікополі було пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок.

було пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди окупантів пошкодили 4 приватні будинки, авто, лінії електропередач.

Також російські війська в ніч проти 24 вересня обстрілювали Мирівську та Покровську сільські громади. Наразі наслідки так уточнюються, додав чиновник.

Наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські обстріли Дніпропетровської області

Війська РФ завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Так, наприклад, 23 вересня окупанти шість разів за день били по Нікополю та району з артилерії та безпілотників. Тоді внаслідок ворожих атак також були поранені, зокрема й дитина.

Перед цим вночі окупанти скинули боєприпас з безпілотника на Марганець, а з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Потрощені 10 будинків, в одному з них загорівся дах. Вогонь загасили, минулося без постраждалих.