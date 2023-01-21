Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии
Российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Этой ночью на Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду - направил с десяток снарядов в село Вышетарасовка", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.
По его словам, в результате обстрела оккупантов обошлось без пострадавших. Но есть разрушения, их масштаб и характер уточняются.
В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области с использованием "Градов".
Также напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.
Ранее мы писали, что 11 января российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.
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