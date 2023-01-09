Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше.