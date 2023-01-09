Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две громады – Червоногригоровская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже.