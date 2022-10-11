Окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами: в РВА показали відео

Посадовець зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.

"[Росіяни] використовували запалювальні боєприпаси", - вказав Євтушенко.

Водночас глава РВА оприлюднив відео удару окупантів і додав, що ворог вже отримав відповідь від Збройних сил України.