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Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами: в РВА показали видео

Фото: Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 11 октября обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг использовал зажигательные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

Чиновник отметил, что для атаки захватчики применили реактивные системы залпового огня. Однако не уточнил, какие именно.

"[Россияне] использовали зажигательные боеприпасы", - указал Евтушенко.

В то же время глава РВА обнародовал видео удара оккупантов и добавил, что враг уже получил ответ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, 11 октября российские захватчики из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 200 прилетов.

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