Окупанти обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки (фото)

У середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Також були пошкоджені лінії електромереж та газопроводу. Відповідні фахівці працюють над їх відновленням", - додав мер міста.

"Вдень російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 березня, російські окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

Також у четвер, 30 березня, російські військові використовуючи ствольну артилерію обстріляли Нікопольський район.

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