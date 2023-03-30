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Війська РФ обстріляли Нікопольський район з артилерії

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Україна, Четвер 30 березня 2023 21:24
Війська РФ обстріляли Нікопольський район з артилерії Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четвера, 30 березня, російські військові використовуючи ствольну артилерію обстріляли Нікопольский район.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, під обстріл потрапили населені пункти Марганецької територіальної громади. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав, а на місцях обстрілів вже працюють спеціалісти.

"В межах інших територій району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - написав Євтушенко.

Нагадаємо, як нещодавно розповідали в Силах оборони, окупаційні війська на півдні та засіли глибоко в обороні.

Також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

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