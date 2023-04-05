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Оккупанты обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото)

Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Днем российские войска совершили обстрел Никополя. К счастью, без раненых и погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о повреждении 14 частных жилых домов, 15 хозяйственных построек, 2 легковых автомобилей. Разрушено здание магазина, информация уточняется.

"Также были повреждены линии электросетей и газопровода. Соответствующие специалисты работают над их восстановлением",- добавил мэр города.

Напомним, что в пятницу, 31 марта, российские оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.

Также в четверг, 30 марта, российские военные, используя ствольную артиллерию, обстреляли Никопольский район.

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