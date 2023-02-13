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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалий

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Нікополь з артилерії (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 лютого, російські солдати обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення отримав мирний мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

За його словами, вдень росіяни вдарили по місту з важкої артилерії. Поранення отримав чоловік 1954 року народження, йому надали необхідну допомогу.

Фото: наслідки обстрілу росіян (t.me/mykola_lukashuk)

"Окупанти пошкодили будівлі двох приватних підприємств, три приватні житлові будинки та господарську споруду. Крім того, пошкоджено майже півдесятка автомобілів та лінії електропередач", - додав Лукашук.

Він також зазначив, що в інших районах області сьогодні ворожих обстрілів не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.

Також ми писали, що окупанти вдарили по селу у Херсонській області, через що загинула мирна мешканка.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України