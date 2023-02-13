Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший

Сегодня, 13 февраля, российские солдаты обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки ранения получил мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
По его словам, днем россияне ударили по городу из тяжелой артиллерии. Ранения получил мужчина 1954 года рождения, ему предоставили всю необходимую помощь.
Фото: последствия обстрела россиян (t.me/mykola_lukashuk)
"Оккупанты повредили здания двух частных предприятий, три частных жилых дома и хозяйственное сооружение. Кроме того, повреждены почти полдесятка автомобилей и линии электропередач", - добавил Лукашук.
Он также отметил, что в других районах области сегодня вражеских обстрелов не наблюдалось.
Напомним, ранее стало известно, что россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки повреждены частные дома.
Также мы писали, что оккупанты ударили по селу в Херсонской области, из-за чего погибла мирная жительница.
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