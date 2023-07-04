Окупанти обстріляли Первомайський Харківської області: 12 поранених, серед них 5 дітей

Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області фугасним снарядом. Внаслідок атаки постраждали 12 осіб, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей", - розповів він.

За його словами, внаслідок цього також сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.

"На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", - зазначив Синєгубов, додавши, що вибух в місті пролунав о 13:35.

Обстріли Харківської області

Російські війська атакують Харківську область з перших днів масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

17 червня росіяни обстріляли цивільний автомобіль у селі Гур'єв Козачок. Пізніше стало відомо, що російська армія вдарила по автомобілю з ПТРК "Корнет". Сталося пряме влучення ракети. У момент обстрілу в автомобілі перебували двоє людей: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, вони загинули.

А вночі 12 червня завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього було поранено трьох людей, також було пошкоджено приватні будинки.