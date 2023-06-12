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Росіяни вночі обстріляли Харківську область з артилерії: є руйнування і поранені

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Харківська область, Понеділок 12 червня 2023 17:15
Росіяни вночі обстріляли Харківську область з артилерії: є руйнування і поранені Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вночі, 12 червня, завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього було поранено трьох людей, також було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

"Також о 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з реактивної системи залпового вогню", - пояснили в прокуратурі.

Було поранено 33-річного чоловіка та 44-річну жінку. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Обстріл Харківської області "Калібром"

Приблизно о 03:40 російські військові завдали ракетний удар по смт Хорошеве Харківського району. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків.

Росіяни вночі обстріляли Харківську область з артилерії: є руйнування і поранені

Сталася пожежа в будівлі гаража та господарчої споруди на площі 40 квадратних метрів. За попередніми даними, військовослужбовці ЗС РФ вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

Нагадаємо, що вчора російські військові знову обстріляли територію Харківської області. Цього разу окупанти задіяли касетні боєприпаси.

До цього росіяни обстріляли Богодухівський та Куп'янський райони в Харківській області. Через це загинув 29-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний цивільний.

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