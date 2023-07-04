ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Первомайский Харьковской области: 12 раненых, среди них 5 детей

Новина українською →
Харьков, Вторник 04 июля 2023 14:22
Оккупанты обстреляли Первомайский Харьковской области: 12 раненых, среди них 5 детей Фото: оккупанты обстреляли город Первомайский Харьковской области, 12 раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области фугасным снарядом. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - рассказал он.

По его словам, в результате этого также произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

"На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", - отметил Синегубов, добавив, что взрыв в городе прогремел в 13:35.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска атакуют Харьковскую область с первых дней масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

17 июня россияне обстреляли гражданский автомобиль в селе Гурьев Казачок. Позже стало известно, что российская армия ударила по автомобилю с ПТРК "Корнет". Произошло прямое попадание ракеты. В момент обстрела в автомобиле находились два человека: 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, они погибли.

А ночью 12 июня россияне нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате этого были ранены три человека, также были повреждены частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины