Обстріл авто у Харківській області. ОВА уточнила інформацію щодо жертв

Через обстріл цивільного автомобіля окупантами у Харківській області загинуло двоє людей. Вони були волонтерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За даними Синєгубова, російська армія вдарила по автомобілю з ПТРК "Корнет". Відбулося пряме влучання ракети.

У момент обстрілу в автомобілі було двоє осіб: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, вони загинули.

Загиблі мешкали у селищі Золочів Харківської області та були волонтерами.

Обстріл авто

Сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли цивільне авто у селі Гур‘їв Козачок. За попередніми даними, у машині було четверо осіб.

Фото: у Харківській області загинули двоє осіб (t.me/synegubov)

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